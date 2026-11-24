La Municipalidad de Villa Cañás anunció la realización de dos jornadas destinadas al cierre anual de los talleres deportivos y culturales 2026. Las propuestas tendrán lugar el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, con la participación de alumnos y docentes de las diferentes disciplinas.

El deporte tendrá su encuentro en el Prado Español

La primera jornada se desarrollará este miércoles, a partir de las 19.30 horas, en el predio del Prado Español, bajo la coordinación de la Dirección de Deportes.

Durante el encuentro se realizarán muestras de vóley en sus categorías mayores, intermedio e infantiles, equinoterapia, equitación recreativa, ajedrez, newcom, yoga, atletismo, boxeo y calistenia.

También participarán quienes asisten a las actividades de educación física que se desarrollan en el Taller Protegido y en los centros barriales de la ciudad.

Exposiciones y espectáculos en el Centro Cultural

Por otro lado, el jueves 26 de noviembre se llevará adelante la segunda muestra de fin de año de los talleres culturales municipales, organizada por la Dirección de Cultura y Educación, con entrada libre y gratuita.

La programación comenzará a las 19.30 horas con las exposiciones de mosaiquismo, tejido, pintura y arte y reciclado, donde los participantes compartirán los trabajos realizados durante el ciclo 2026.

A partir de las 20 horas será el turno de las presentaciones de guitarra, coro, piano, ritmos urbanos y zumba.

Ambas jornadas permitirán conocer las distintas actividades que se desarrollaron durante el año en los espacios municipales, tanto en el ámbito deportivo como en el artístico y recreativo.

Desde el municipio extendieron la invitación a las familias y vecinos de Villa Cañás para acompañar a los alumnos y docentes en el cierre de las actividades correspondientes a este año.