El sábado 21 de noviembre, la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) publicó un informe sobre el costo de vida de una familia tipo en Rosario durante octubre de 2026. Según el estudio, el monto necesario para no caer bajo la línea de pobreza superó los 1,9 millones de pesos.

Foto: Redes sociales

El informe detalló que el incremento mensual fue del 4,5% en comparación con septiembre. De ese total, una parte significativa se destinó exclusivamente a la alimentación, aunque el material no especifica el monto exacto para este rubro.

Este análisis se enmarca en un contexto de inflación sostenida que afecta el poder adquisitivo de los hogares rosarinos. La medición de la Usina de Datos busca reflejar con precisión el costo real que enfrenta una familia tipo para cubrir sus necesidades básicas y evitar la pobreza.

El estudio es una herramienta clave para entender la evolución de la economía doméstica en la ciudad y puede servir de referencia para políticas públicas y análisis sociales.

Se espera que en próximas publicaciones se detallen los componentes específicos del gasto familiar y se comparen con meses anteriores para evaluar tendencias.

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