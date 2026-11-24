El martes 24 de noviembre, el río Paraná en Rosario alcanzó un nivel que quedó a solo un centímetro del umbral de alerta, según informó un funcionario provincial. El río continúa en ascenso, lo que mantiene la atención sobre las zonas más vulnerables de la ciudad.

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Desde la provincia indicaron que las áreas que generan mayor preocupación son aquellas cercanas a la costa donde la crecida puede afectar la circulación y la seguridad de los navegantes. Por ello, recomendaron extremar las precauciones en la navegación y evitar actividades recreativas en sectores de riesgo.

El crecimiento del Paraná se da en un contexto de lluvias recientes en la región, que han contribuido al aumento del caudal. Aunque hasta el momento no se registraron evacuados en Rosario, las autoridades mantienen la vigilancia constante para anticipar cualquier eventualidad.

La situación en Rosario se suma a la que se observa en otras localidades santafesinas, donde el río Paraná también presenta niveles elevados, aunque sin superar aún los umbrales críticos. La provincia continúa monitoreando el comportamiento del río y actualizando las recomendaciones para la población y los navegantes.

Se espera que en las próximas horas se mantenga la tendencia al alza del nivel del río, por lo que se aconseja seguir las indicaciones oficiales y evitar el tránsito por zonas ribereñas en caso de aumento significativo del caudal.

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