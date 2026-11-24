El martes 24 de noviembre se conmemoraron los 240 años del nacimiento del Brigadier General Estanislao López, una figura clave en la historia de Santa Fe y del federalismo argentino. En este marco, Ariel Fernández, presidente del Instituto Lopeciano, destacó la importancia de recuperar y difundir el legado del prócer, que abarcó desde su trayectoria militar hasta sus políticas educativas y su visión política.

Foto: Redes sociales

López gobernó la provincia entre 1818 y 1838, en un contexto marcado por conflictos militares y disputas territoriales con Buenos Aires. Proveniente de una familia humilde, eligió la carrera militar y participó en campañas que lo posicionaron como un líder central en la defensa de la autonomía provincial frente al centralismo porteño.

Uno de sus aportes más relevantes fue la sanción del Estatuto Provisorio de 1819, considerado el primer antecedente constitucional provincial en Argentina. Este documento estableció las bases institucionales de Santa Fe y reconoció al pueblo como fuente de soberanía. Además, López participó en tratados interprovinciales como los del Pilar, Benegas y el Pacto Federal, que contribuyeron a la organización nacional.

Fernández resaltó también la faceta educativa del Brigadier, poco difundida hasta ahora. Durante su gobierno se crearon escuelas en distintas localidades, se promovió la enseñanza media, se mejoraron los salarios docentes y se otorgaron becas a estudiantes de bajos recursos. En 1838, poco antes de su muerte, impulsó la creación de la primera escuela formal para niñas en Santa Fe, ubicada en la actual intersección de Cruz Roja Argentina y Juan de Garay.

Otro aspecto destacado fue la relación entre López y José de San Martín, basada en una visión común sobre la construcción de una sociedad federal y americana. López incluso advirtió a San Martín sobre los riesgos de su regreso a Buenos Aires y le ofreció protección, según recordó Fernández.

Sin embargo, la difusión del legado del Brigadier enfrenta desafíos, especialmente en Rosario, donde su figura es menos conocida. Según Fernández, esto se debe a la influencia cultural de Buenos Aires en esa ciudad, que prioriza otros próceres. En contraste, en el sur provincial López tiene mayor reconocimiento.

Para revertir esta situación, el Instituto Lopeciano impulsa proyectos como el Paseo de los Invencibles, un corredor histórico-cultural que uniría el Faro de la Costanera con el monumento ecuestre al Brigadier en Santa Fe. También se trabaja en la incorporación de información histórica mediante códigos QR en señalizaciones y en la enseñanza del himno al Brigadier en las escuelas.

Estas iniciativas buscan acercar la historia de Estanislao López a las nuevas generaciones y destacar su contribución no solo en la defensa militar, sino también en la educación, la organización institucional y el federalismo argentino.

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