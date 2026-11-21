El sábado 21 de noviembre, científicos del Conicet presentaron el hallazgo de una nueva especie de escarabajo en las provincias de Chaco y Misiones. El insecto fue bautizado Bothynus indiosolari en reconocimiento al músico argentino Indio Solari.

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El descubrimiento fue publicado en la revista científica Zootaxa por los investigadores Tomás Favier Dubois, Mario Ibarra Polesel y Matías Ricardo Urcola. Según explicaron, el nombre busca destacar las contribuciones artísticas y el legado cultural del músico, así como su influencia en varias generaciones.

El Bothynus indiosolari pertenece a la familia de los escarabajos rinoceronte o dinastinos. Mide entre 15 y 20 milímetros y presenta un cuerpo que varía entre negro brillante y marrón oscuro. Aunque guarda similitudes con la especie Bothynus ovalatus, se diferencia por su mayor tamaño y ancho, además de particularidades en la estructura del pronoto y las patas.

En los machos, el pronoto tiene un pequeño cuerno seguido de una depresión profunda, y la uña interna de las patas delanteras se bifurca en dos ramas de distinto tamaño. Las hembras, en cambio, poseen una uña simple y una depresión menos marcada.

Este hallazgo se suma a otros homenajes póstumos que el Indio Solari ha recibido, consolidando su influencia cultural más allá del ámbito musical.