Descubren nueva especie de escarabajo en homenaje al Indio Solari
El sábado 21 de noviembre, científicos del Conicet presentaron el hallazgo de una nueva especie de escarabajo en las provincias de Chaco y Misiones. El insecto fue bautizado Bothynus indiosolari en reconocimiento al músico argentino Indio Solari.
Foto: Redes sociales
El descubrimiento fue publicado en la revista científica Zootaxa por los investigadores Tomás Favier Dubois, Mario Ibarra Polesel y Matías Ricardo Urcola. Según explicaron, el nombre busca destacar las contribuciones artísticas y el legado cultural del músico, así como su influencia en varias generaciones.
El Bothynus indiosolari pertenece a la familia de los escarabajos rinoceronte o dinastinos. Mide entre 15 y 20 milímetros y presenta un cuerpo que varía entre negro brillante y marrón oscuro. Aunque guarda similitudes con la especie Bothynus ovalatus, se diferencia por su mayor tamaño y ancho, además de particularidades en la estructura del pronoto y las patas.
En los machos, el pronoto tiene un pequeño cuerno seguido de una depresión profunda, y la uña interna de las patas delanteras se bifurca en dos ramas de distinto tamaño. Las hembras, en cambio, poseen una uña simple y una depresión menos marcada.
Este hallazgo se suma a otros homenajes póstumos que el Indio Solari ha recibido, consolidando su influencia cultural más allá del ámbito musical.
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