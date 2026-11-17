El martes 17 de noviembre, Saturnino, la cría de elefante marino nacida el 16 de octubre en las playas de Mar del Plata, cumplió un mes y empezó a desplazarse de forma independiente por la costa.

Foto: Redes sociales

Según informaron desde el Municipio de General Pueyrredón, durante la última semana el animal comenzó a explorar nuevos sectores de la playa, desplazándose entre 1.000 y 1.300 metros hacia el norte, en zonas cercanas al Museo Mar.

Las autoridades explicaron que estos movimientos son parte del desarrollo natural de Saturnino, quien en esta etapa inicia prácticas relacionadas con el buceo, la alimentación y la navegación, siempre manteniéndose en el ambiente litoral.

Por este motivo, se levantó el vallado físico que protegía a la cría y a su madre Perla durante sus primeros días, aunque continúan los controles y monitoreos a cargo de Guardaparques y Defensa Civil.

Desde el municipio solicitaron a la población que mantenga las medidas de cuidado para no interferir en el proceso de crecimiento y exploración del animal, ya que la tranquilidad es fundamental para su descanso y desarrollo.

La colaboración de los vecinos es clave para garantizar el bienestar de Saturnino y permitir que continúe su crecimiento de forma segura en las playas de Mar del Plata.