El lunes 23 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Palabra, una efeméride creada para fomentar el diálogo y la paz entre las naciones, sin discriminaciones políticas ni religiosas.

Foto: Redes sociales

La iniciativa fue impulsada por la Fundación César Egido Serrano, una organización sin fines de lucro fundada en 2009 que promueve la convivencia entre diferentes culturas y religiones. Su lema es "La Palabra como vínculo de la humanidad, frente a toda violencia".

La elección de esta fecha coincide con la inauguración del Museo de la Palabra, ubicado en la provincia de Toledo, España. Según la Fundación, la palabra es una herramienta fundamental para la comunicación y la construcción de significado en la vida social, y el diálogo es clave para erradicar cualquier forma de violencia.

En este marco, la Fundación César Egido Serrano propone que en distintas ciudades se realicen actividades que promuevan el uso de la palabra como instrumento para contrarrestar la violencia y fomentar la convivencia entre culturas, religiones y puntos de vista diversos.

La celebración busca concientizar sobre la importancia de la palabra para tender puentes y conexiones entre pueblos y religiones, orientando a la sociedad hacia un avance pacífico y respetuoso.

Esta jornada invita a convocar a amigos, familiares y personas comprometidas con la promoción del diálogo para fortalecer la comunicación y la convivencia pacífica en todos los ámbitos.

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