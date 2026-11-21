El sábado 21 de noviembre, especialistas en Feng Shui recomendaron el mejor lugar para colocar el árbol de Navidad en el hogar, buscando promover la armonía y los buenos deseos durante las celebraciones.

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Según esta antigua filosofía china, que busca equilibrar los espacios a través de la distribución de objetos y la influencia de los cinco elementos naturales, el living es el espacio más indicado para instalar el árbol. Este ambiente suele ser el punto de encuentro familiar y de recepción de invitados, por lo que colocar el árbol en un sector visible permite que forme parte de la vida cotidiana durante diciembre.

Se aconseja ubicarlo en un rincón despejado, cerca de una pared o junto a una ventana, siempre que no obstruya la circulación, el ingreso de luz natural ni el acceso a puertas y muebles. Desde la perspectiva del Feng Shui, los espacios comunes representan los vínculos y la convivencia, por lo que el árbol en estas áreas simboliza unión y armonía familiar.

Además de la ubicación, es importante que el árbol no bloquee pasillos ni espacios de paso. En ambientes pequeños, se recomienda elegir un árbol proporcional al espacio o un modelo angosto para mantener la comodidad. En viviendas más amplias, se puede destinar un rincón específico para la decoración navideña, complementado con guirnaldas o luces cálidas.

Algunas escuelas de Feng Shui utilizan el mapa Bagua para identificar sectores de la casa relacionados con aspectos como la familia, la prosperidad o las relaciones, aunque su aplicación varía según el método y la orientación del hogar. Por ello, no existe una única ubicación obligatoria para el árbol que funcione en todos los casos.

En cuanto a la decoración, los colores también tienen un significado simbólico. El verde del árbol está vinculado con la madera, elemento asociado al crecimiento y la renovación. El rojo representa el fuego, relacionado con la vitalidad y la celebración, mientras que el dorado simboliza la prosperidad. Se recomienda combinar dos o tres colores para evitar una decoración recargada.

Finalmente, se aconseja revisar los adornos antes de colocarlos, retirando aquellos deteriorados, y mantener el espacio ordenado y bien iluminado para disfrutar plenamente de la decoración y conservar una circulación cómoda en el hogar.