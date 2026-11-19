Cultivar plantas dentro de casa no siempre requiere macetas grandes, tierra o espacios especialmente preparados. Algunas especies pueden desarrollar sus raíces directamente en agua, una alternativa que permite aprovechar frascos de vidrio y sumar vegetación a escritorios, estantes y otros ambientes.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran el bambú de la suerte, el singonio y la tradescantia. Las tres tienen características diferentes, pero comparten la capacidad de adaptarse al cultivo en agua, siempre que reciban iluminación adecuada y determinados cuidados.

Bambú de la suerte: una opción para espacios interiores

El bambú de la suerte, cuyo nombre científico es Dracaena sanderiana, es una planta ornamental que suele comercializarse con sus tallos colocados en recipientes transparentes.

Aunque recibe el nombre de bambú, pertenece a otro grupo botánico. Puede mantenerse en agua durante períodos prolongados y desarrollar un sistema de raíces sin necesidad de tierra.

Para conservarlo, es recomendable sumergir únicamente las raíces y la parte inferior de los tallos. También necesita un ambiente luminoso, protegido de la exposición solar directa.

Singonio: hojas verdes y raíces que crecen en agua

El singonio se reconoce por sus hojas, que durante las primeras etapas de crecimiento suelen presentar una forma similar a una flecha.

Esta especie tropical puede multiplicarse mediante esquejes. Para hacerlo, se corta una porción de tallo que contenga al menos un nudo y se coloca dentro de un recipiente con agua limpia.

Las hojas deben permanecer fuera del agua para evitar su deterioro. Con condiciones favorables, las primeras raíces pueden aparecer durante las semanas siguientes.

Es importante ubicarlo cerca de una fuente de luz natural indirecta y controlar periódicamente el estado del agua.

Tradescantia: una alternativa para estantes y escritorios

La tradescantia es otra especie que puede reproducirse mediante esquejes colocados en agua. Dependiendo de la variedad, sus hojas presentan tonalidades verdes, violetas o plateadas.

Su crecimiento colgante permite utilizarla como elemento decorativo en diferentes sectores del hogar.

Para multiplicarla, se selecciona un tallo saludable y se introduce en un frasco, procurando que uno o varios nudos queden sumergidos. Desde esos puntos pueden desarrollarse nuevas raíces.

Al igual que las otras especies, requiere buena iluminación, sin exposición excesiva al sol directo.

Qué cuidados necesitan las plantas cultivadas sin tierra

Aunque este método resulta práctico, no significa que las plantas puedan mantenerse sin atención.

El agua debe renovarse aproximadamente una vez por semana, o antes si presenta turbidez. También es conveniente lavar los recipientes para reducir la acumulación de algas y residuos.

Otro aspecto importante es observar las raíces. Cuando aparecen sectores blandos, oscuros o con mal olor, pueden existir problemas de deterioro que requieren intervención.

Además, para un cultivo prolongado, las plantas necesitan nutrientes que el agua corriente no siempre aporta en cantidades suficientes. En esos casos, puede utilizarse una solución nutritiva adecuada para hidroponía, respetando las indicaciones del fabricante.

Con estas precauciones, los frascos de vidrio pueden convertirse en una alternativa para incorporar plantas a espacios reducidos y observar cómo se desarrolla su sistema de raíces.