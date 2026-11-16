La entrada de una vivienda es un espacio clave para la circulación de personas y energía, según la filosofía del Feng Shui. Este lunes 16 de noviembre, se difundieron recomendaciones para decorar este lugar con el objetivo de favorecer la armonía y la bienvenida de nuevas oportunidades.

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Entre los elementos sugeridos, las plantas con hojas redondeadas ocupan un lugar central. En particular, la planta de jade (Crassula ovata), conocida también como árbol de jade o planta del dinero, es valorada por su asociación simbólica con la prosperidad debido a la forma de sus hojas, que recuerdan monedas.

Para que esta suculenta aporte a la decoración y al simbolismo, se recomienda ubicarla en un lugar con buena iluminación natural, evitando corrientes de aire frío y condiciones adversas. Además, requiere riegos moderados y un sustrato con buen drenaje para su correcto desarrollo.

El Feng Shui también enfatiza la importancia del orden y la limpieza en la entrada. Se aconseja evitar la acumulación de objetos, mantener los zapatos organizados y no dejar elementos deteriorados en el recibidor para facilitar la circulación y conservar un ambiente agradable.

Otros detalles que pueden complementar la decoración son una buena iluminación cálida, un felpudo en buen estado para mantener la limpieza, un mueble pequeño para organizar objetos cotidianos y un espejo ubicado estratégicamente para ampliar visualmente el espacio, aunque algunas corrientes del Feng Shui sugieren no colocarlo directamente frente a la puerta principal.

Si la entrada no cuenta con suficiente luz natural, se recomienda elegir otra planta que tolere condiciones de poca iluminación y colocar la planta de jade en un ambiente más adecuado.

Aunque no existe evidencia científica que respalde que estas prácticas atraigan dinero o abundancia, mantener un ingreso ordenado, iluminado y con vegetación puede mejorar la estética y la comodidad del hogar, según indican especialistas en Feng Shui.