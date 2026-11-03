Después del cáncer, una alimentación saludable también ayuda a proteger el corazón

Superar un cáncer no significa que los cuidados de la salud hayan terminado. Una investigación publicada en la revista científica JACC: Advances reveló que la alimentación puede desempeñar un papel importante en la protección del corazón de las personas que atravesaron una enfermedad oncológica.

El estudio analizó a 8.716 sobrevivientes de cáncer durante un seguimiento de más de 12 años. En ese período se registraron 1.116 eventos cardiovasculares, lo que representa más del 12% de los participantes.

Los resultados mostraron que quienes mantenían hábitos alimentarios saludables presentaban un menor riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y mejores indicadores de supervivencia.

Qué dietas mostraron mejores resultados

Los investigadores compararon ocho patrones de alimentación, entre ellos la dieta mediterránea, la DASH, la MIND y el Índice Alternativo de Alimentación Saludable.

Aunque cada propuesta tiene características particulares, todas comparten una mayor presencia de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado y otras fuentes saludables de proteínas.

Las asociaciones más destacadas fueron:

Índice Alternativo de Alimentación Saludable: riesgo cardiovascular aproximadamente 37% menor.

Dieta DASH: reducción cercana al 35%.

Dieta mediterránea: disminución aproximada del 28%.

Además, los investigadores encontraron diferencias según el tipo de enfermedad cardiovascular. El Índice Alternativo de Alimentación Saludable presentó una asociación más marcada con un menor riesgo de enfermedad isquémica y accidente cerebrovascular, mientras que la dieta DASH se vinculó especialmente con la insuficiencia cardíaca.

[ESPACIO PARA IMAGEN: Alimentos saludables, frutas, verduras y cereales integrales]

Una alimentación equilibrada y más años de vida

Otro de los aspectos analizados fue la expectativa de vida.

La dieta MIND, que combina características de los patrones mediterráneo y DASH, presentó resultados favorables en relación con la mortalidad general.

Según las estimaciones del estudio, a partir de los 45 años, las personas con mejores hábitos alimentarios podrían alcanzar entre 1,5 y 3,3 años adicionales de expectativa de vida respecto de quienes mantienen una alimentación de menor calidad nutricional.

Sin embargo, estas cifras representan estimaciones estadísticas poblacionales y no significan que cada persona vaya a vivir necesariamente esa cantidad de años adicionales.

Por qué es importante controlar el corazón después del cáncer

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales causas de muerte no relacionadas directamente con el cáncer entre quienes sobreviven a una enfermedad oncológica.

Algunos tratamientos pueden producir efectos sobre el corazón y los vasos sanguíneos. También intervienen factores como la hipertensión, las alteraciones metabólicas, la inflamación y otros riesgos compartidos.

En este contexto, la cardio-oncología adquirió mayor relevancia como especialidad dedicada a prevenir, detectar y tratar complicaciones cardiovasculares antes, durante y después de los tratamientos contra el cáncer.

Los especialistas destacan que una alimentación equilibrada debe acompañarse de controles médicos periódicos, actividad física adaptada, seguimiento de la presión arterial, colesterol y glucosa, además de evitar el tabaquismo.

Qué significa realmente este descubrimiento

Los investigadores aclararon que el trabajo es observacional. Por lo tanto, aunque encontraron asociaciones entre una mejor alimentación y un menor riesgo cardiovascular, no es posible establecer una relación directa de causa y efecto.

De todos modos, los resultados refuerzan la importancia de incorporar el cuidado del corazón al seguimiento de las personas que finalizaron sus tratamientos oncológicos.

La prevención cardiovascular, junto con los controles médicos y los hábitos saludables, puede contribuir a mejorar la calidad de vida a largo plazo.