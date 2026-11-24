Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 tras derrotar por 4-2 a Newell's Old Boys en El Bosque. Sin embargo, los incidentes registrados después del encuentro dejaron al conjunto platense sin su arquero titular, Harlen Castillo, para la próxima instancia de la competencia.

El partido estuvo marcado por los reclamos hacia el arbitraje de Nicolás Ramírez. Entre las situaciones cuestionadas por el conjunto rosarino estuvieron un penal cometido por Germán Conti, quien ya estaba amonestado, y la expulsión de Jerónimo Russo por doble amarilla.

La tensión aumentó en los últimos instantes del tiempo suplementario. Luego de controlar un centro ante la presión de Santiago Solari, Castillo mantuvo un intercambio verbal con el delantero de Newell's que derivó en un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos.

Ante esta situación, Ramírez intervino y expulsó al arquero colombiano y a Lucas Carrizo, defensor del conjunto visitante.

La consecuencia deportiva inmediata recae sobre Gimnasia, que continúa en carrera por el título y deberá afrontar los cuartos de final sin su guardameta titular. Nelson Insfrán aparece como el principal candidato para ocupar su lugar, aunque la decisión deberá ser confirmada por el entrenador Ariel Pereyra.

Castillo, de 33 años, llegó al club durante el último mercado de invierno procedente de Atlético Nacional de Colombia. Desde su incorporación disputó seis encuentros, recibió seis goles y mantuvo su arco invicto en una oportunidad.

Gimnasia enfrentará al ganador del cruce entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras aguarda la resolución disciplinaria que determinará la extensión de la sanción para su arquero.

TORNEO CLAUSURA 2026 · OCTAVOS DE FINAL Gimnasia 4 Clasificado FINAL – Tras alargue Newell's 2 Eliminado Estadio Juan Carmelo Zerillo · La Plata