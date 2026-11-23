El lunes 23 de noviembre, Brentford venció al Everton por 4 a 0 en el estadio Brentford Community, en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Premier League inglesa.

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El equipo local abrió el marcador con dos goles de Keane Lewis Potter, a los 23 y 25 minutos del primer tiempo. Ambos disparos fueron desviados por la defensa rival y superaron al arquero Jordan Pickford, quien no pudo intervenir en las jugadas.

A los 40 minutos de la primera etapa, Everton quedó con un jugador menos tras la expulsión directa de James Tarkowski por un planchazo sobre el mediocampista ucraniano Yegor Yarmolyuk, sanción que fue confirmada tras la revisión del VAR.

En el segundo tiempo, Vitaly Janelt amplió la ventaja para Brentford a los 21 minutos con un remate de zurda que se coló en el ángulo izquierdo del arco visitante. El resultado definitivo lo estableció Fabio Carvalho con un cabezazo en tiempo de descuento.

Con esta victoria, Brentford alcanzó los 17 puntos y subió al sexto lugar en la tabla de posiciones, a solo un punto de la zona de clasificación para competiciones europeas. Por su parte, Everton quedó en la novena posición con 16 unidades.

El partido mostró a Brentford como un equipo superior, que aprovechó las oportunidades y la ventaja numérica para asegurar un triunfo contundente ante un rival directo en la lucha por los puestos de copas internacionales.

El próximo compromiso de Brentford será contra un rival de la Premier League, mientras que Everton buscará recuperarse en las siguientes fechas para mantener sus aspiraciones en el torneo.

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