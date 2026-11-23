El lunes 23 de noviembre, Nicolás Otamendi, capitán de River Plate, se expresó en sus redes sociales tras la victoria de su equipo por 3-1 ante Lanús, que le permitió avanzar a la siguiente fase de los playoffs del Torneo Clausura. A pesar del triunfo, el defensor reconoció que el equipo está "en deuda" con los hinchas.

Foto: Redes sociales

Otamendi, que llegó a River como jugador libre y formó parte de la renovación del plantel con importantes incorporaciones, se mostró consciente de la impaciencia de los seguidores que colmaron el estadio Monumental. En su mensaje, afirmó: "Vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores".

El posteo del capitán se viralizó en un contexto en el que River aún no consiguió títulos en la temporada, a pesar de las inversiones realizadas. Además, se produjo un día después de que su principal rival se consagrara campeón de la Copa Sudamericana, un torneo que River tenía como objetivo prioritario.

El equipo continúa en carrera en el Torneo Clausura, única competencia vigente, con la obligación de ganar para sumar un nuevo título y asegurar su regreso a la Copa Libertadores tras un año de ausencia. Entre las incorporaciones destacadas que integran el plantel se encuentran Thiago Almada y Ángel Correa, además del propio Otamendi.

El mensaje del capitán refleja la presión que atraviesa el equipo y la dirigencia para revertir un año complicado y cumplir con las expectativas de la afición.

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