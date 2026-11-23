La Fórmula 1 anunció un cambio en su reglamento técnico que comenzará a regir en 2030 y que incluye el regreso de motores V8 y nuevas restricciones para los fabricantes de motores.

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Entre las modificaciones más relevantes figura la limitación a dos escuderías por fabricante para el suministro de unidades de potencia. Esta medida podría afectar a Mercedes, que actualmente provee motores a varios equipos, entre ellos Alpine, donde compite el piloto argentino Franco Colapinto.

Mercedes deberá decidir si mantiene el suministro a Alpine, McLaren o Williams, ya que la normativa obligará a reducir sus acuerdos. Este cambio aún debe ser aprobado por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la reunión prevista para diciembre en Shanghái.

La propuesta cuenta con el respaldo de los seis fabricantes que participarán en la nueva etapa de la categoría: Mercedes, Ferrari, Honda, General Motors (que proveerá motores a Cadillac) y Ford.

El nuevo reglamento contempla motores V8 de 2,1 litros con turbocompresor, un máximo de 200 kilovatios de potencia eléctrica y el uso de combustibles sostenibles. La FIA adelantó que la próxima generación de unidades de potencia se implementará en 2030, antes de lo previsto inicialmente.

En caso de que Alpine pierda el suministro de motores Mercedes, deberá buscar otro proveedor. Entre las opciones figuran Audi, Honda y General Motors, aunque cada uno tiene sus propios proyectos y compromisos dentro de la Fórmula 1.

Durante el Gran Premio de Las Vegas, la FIA destacó la actuación de Franco Colapinto y Pierre Gasly, subrayando el interés en la evolución de los pilotos argentinos en la categoría.

La decisión final sobre el reglamento se conocerá tras la evaluación del Consejo Mundial del Deporte Motor en diciembre, lo que definirá el futuro técnico y competitivo de las escuderías en la próxima década.

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