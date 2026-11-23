Lionel Scaloni volvió a ser protagonista de una competencia deportiva, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol. El entrenador de la Selección Argentina participó este domingo 22 de noviembre en el Gran Fondo Siete Lagos, una carrera de ciclismo desarrollada en la provincia de Neuquén, donde consiguió el tercer puesto de su categoría y obtuvo la clasificación al Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027.

El técnico oriundo de Pujato completó los 110 kilómetros que separan San Martín de los Andes de Villa La Angostura, a través de la Ruta Nacional 40. Compitió en la categoría masculina de 45 a 49 años, que reunió a 179 participantes.

Su actuación lo ubicó entre los tres primeros de su división en una prueba que forma parte del circuito internacional de clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Un recorrido de 110 kilómetros por la Patagonia

La competencia celebró su decimoquinta edición y reunió a ciclistas de diferentes puntos del país y del exterior.

El trazado atravesó uno de los sectores más conocidos de la Patagonia argentina, con un recorrido que combina ascensos, descensos y sectores de montaña.

Scaloni registró un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos, según los resultados difundidos tras la competencia. Ese registro le permitió alcanzar el tercer lugar de su categoría.

Acompañado por integrantes de la Selección Argentina

El entrenador viajó el viernes 20 de noviembre desde Rosario hacia Neuquén, acompañado por colaboradores de su cuerpo técnico.

Entre ellos estuvieron Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, quienes comparten su interés por el ciclismo.

La participación de Scaloni no fue una experiencia aislada. El entrenador ya había competido en una edición anterior del Gran Fondo Siete Lagos, en 2024, cuando también completó el recorrido de 110 kilómetros.

Su regreso en 2026 tuvo un resultado deportivo que le abrió la posibilidad de competir internacionalmente en esta disciplina.

Una clasificación internacional para 2027

La edición de este año tuvo una particularidad: integró el calendario UCI Gran Fondo World Series, circuito que permite a ciclistas de distintas categorías obtener plazas para el Campeonato Mundial.

El tercer puesto conseguido por Scaloni lo ubicó entre los clasificados para la competencia de 2027, que se desarrollará en la región francesa de Alta Saboya.

A diferencia del ciclismo profesional de élite, el formato Gran Fondo reúne a participantes distribuidos por grupos de edad, con clasificaciones específicas para cada división.

Para el entrenador argentino, el resultado representa una oportunidad de participar en una nueva cita internacional, esta vez como deportista y no desde el banco de suplentes.

Por el momento, no se informó oficialmente si Scaloni confirmó su participación en el Mundial de Francia. Su presencia dependerá de su decisión y del cumplimiento de los requisitos correspondientes.