El jueves 19 de noviembre, el presidente Javier Milei participó en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) en Buenos Aires, donde recibió un reconocimiento por su gestión. Durante el encuentro, destacó la importancia de la ley de juicio en ausencia para avanzar en la investigación y juzgamiento de los responsables de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel.

Foto: Redes sociales

Milei afirmó que esta legislación permite que los acusados sean juzgados aunque se encuentren protegidos por regímenes extranjeros, y señaló que tras décadas de demoras, la Justicia comienza a actuar. En su discurso, vinculó la memoria histórica del Holocausto con el compromiso actual para erradicar el antisemitismo en Argentina.

El mandatario recordó que bajo su gobierno se declararon terroristas a organizaciones como Hamás, la Guardia Revolucionaria iraní y las fuerzas Quds, además de expulsar al encargado de negocios de Irán y firmar un memorándum con Israel en defensa de la libertad y la democracia.

También destacó que la comunidad judía en Argentina, la más numerosa de América Latina, ha contribuido significativamente al país desde su llegada a fines del siglo XIX, y advirtió que atacar a esa comunidad es atacar a la nación entera.

Milei mencionó la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), la primera en un país sudamericano, y las acciones realizadas para fortalecer la memoria y combatir el antisemitismo, como la apertura de archivos históricos y la incorporación de nuevos países a la alianza.

En el acto, realizado en el Madero Tango de Puerto Madero, participaron funcionarios, referentes culturales, empresarios y medios de comunicación, con el objetivo de concientizar sobre el avance del antisemitismo y promover un compromiso colectivo contra el odio y la discriminación.

Finalmente, el presidente agradeció al Foro Argentino contra el Antisemitismo por su labor pública y remarcó la importancia de no permitir que el odio quede sin respuesta en la sociedad argentina.

Notas relacionadas