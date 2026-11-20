Elegir el calzado adecuado no es solamente una cuestión de comodidad o estética. La forma de la suela, la estabilidad del talón y el ajuste al pie pueden influir en la manera de caminar y en el riesgo de sufrir tropiezos o caídas.

Con ese objetivo, el Hospital Italiano de Buenos Aires difundió una clasificación de cinco tipos de calzado. El análisis estuvo a cargo de la licenciada María Elena Moresco, con supervisión de Mercedes Pozzo, jefa del Servicio de Kinesiología.

La especialista aclaró que se trata de una comparación didáctica, basada en determinadas características de modelos seleccionados, y no de una evaluación exhaustiva de todos los productos disponibles.

El ranking: de una a cinco estrellas

1. Pantuflas — 1 estrella Cómodas y abrigadas, pero generalmente ofrecen poca sujeción del talón. Algunas tienen suelas resbaladizas y pueden facilitar tropiezos, especialmente en adultos mayores.

2. Zuecos de goma tipo Crocs — 2 estrellas Son livianos, ventilados y fáciles de limpiar. Sin embargo, cuando quedan demasiado sueltos, el pie puede desplazarse dentro del calzado y perder estabilidad.

3. Calzado con taco chino — 3 estrellas Su base ancha puede distribuir mejor el peso que un taco fino. Las plataformas demasiado elevadas o estrechas, en cambio, pueden aumentar la inestabilidad.

4. Zapatillas con cámara de aire — 4 estrellas La amortiguación puede reducir el impacto de las pisadas. Para ofrecer seguridad también deben contar con una estructura que mantenga sujeto el talón.

5. Zapatillas manos libres — 5 estrellas Los modelos evaluados permiten calzarse sin agacharse, incorporan amortiguación y pueden ofrecer un ajuste adecuado. Son una alternativa práctica para quienes tienen dificultades de movilidad.

Las estrellas corresponden a la clasificación didáctica de la especialista y no a pruebas comparativas de seguridad.

Qué características debe tener un calzado seguro

Más allá de la clasificación, Moresco señaló que el calzado adecuado debe ser liviano, tener una punta suficientemente ancha para los dedos y contar con una suela cómoda que amortigüe el impacto al caminar.

Otro aspecto fundamental es la sujeción. El pie debe permanecer estable dentro del zapato, sin desplazarse excesivamente hacia adelante o hacia los costados.

Además, el tamaño debe corresponder a las medidas actuales del pie. La especialista advirtió que algunas personas mayores utilizan zapatos dos o tres números más grandes porque los consideran cómodos, sin advertir que el espacio sobrante puede favorecer los tropiezos.

Una recomendación especial para adultos mayores

La elección del calzado adquiere particular importancia cuando existen dificultades de equilibrio, movilidad reducida o antecedentes de caídas.

En estos casos, las pantuflas abiertas y los modelos demasiado holgados pueden representar inconvenientes. Sin embargo, tampoco corresponde cambiar bruscamente el tipo de zapato utilizado durante años sin considerar las características de cada persona.

Por ejemplo, quienes están acostumbrados a utilizar tacos pueden necesitar una adaptación progresiva si deciden reemplazarlos por calzado plano.

En definitiva, el ranking permite identificar aspectos que conviene revisar antes de comprar zapatos, pero la elección debe contemplar las necesidades individuales. Ante problemas de marcha, dolor o inestabilidad, resulta conveniente consultar con un profesional de la salud.