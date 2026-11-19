La provincia de Santa Fe enfrenta un período de inestabilidad meteorológica que comenzó el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el fin de semana, con lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes.

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Durante la jornada del jueves, la región presentó abundante nubosidad y precipitaciones aisladas, principalmente lloviznas sin registro pluviométrico significativo. La inestabilidad se intensificó hacia la noche, con la posibilidad de tormentas aisladas que podrían continuar hasta el mediodía del viernes.

Para la tarde del viernes se espera una mejora temporal en las condiciones del tiempo, aunque la situación volverá a complicarse el sábado. Ese día, la nubosidad será variable durante la mañana, pero a partir de la tarde aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser puntualmente fuertes. Esta condición se mantendrá hasta el mediodía del domingo, cuando se prevé una mejora gradual con disminución de la nubosidad.

El pronóstico indica que la inestabilidad residual podría persistir con precipitaciones aisladas durante el lunes y martes, mientras que el miércoles se espera una mejora más firme en el clima.

Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas entre 15° y 19° y máximas que oscilarán entre 27° y 30°, aunque la sensación térmica podría superar esos valores debido a la humedad y el viento.

En la ciudad de Santa Fe, el viernes comenzará con condiciones inestables y posibles lluvias y tormentas en la madrugada y la mañana, mejorando por la tarde y noche. La temperatura mínima será de 19° y la máxima de 29°, con vientos leves a moderados del sur.

El sábado se presentará con cielo parcialmente nublado, pero con desmejoras desde la tarde que traerán lluvias y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 17° y 30°, con viento leve a moderado del sur que rotará al este en algunos momentos.

El domingo iniciará con posibles lluvias y tormentas, pero mejorará hacia la tarde. La temperatura mínima será de 17° y la máxima de 29°, con vientos leves a moderados del sur.

Los datos registrados hasta las 18:00 del jueves en la estación meteorológica del barrio Sgto. Cabral indicaron una temperatura mínima de 19,9° a las 04:48, máxima de 29,6° a las 14:11, sin lluvias acumuladas y una ráfaga máxima de viento de 18,4 km/h a las 13:53, con dirección predominante del este-noreste.

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico y los posibles avisos oficiales, especialmente por la influencia del fenómeno de El Niño activo en la región.

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