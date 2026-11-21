El sábado 21 de noviembre, en el Salón Mántaras de la Sociedad Rural de Santa Fe, más de 180 productores se reunieron para analizar y expresar su rechazo al sistema VISEC y a las exigencias antideforestación impuestas por la Unión Europea (UE). La jornada, que también contó con más de 250 participantes vía YouTube, culminó con la aprobación de un manifiesto que cuestiona el funcionamiento del sistema y el rol de algunas entidades agropecuarias en su implementación.

Foto: Redes sociales

El documento aprobado manifiesta un "más enérgico rechazo" a las demandas de organismos internacionales que, según los firmantes, buscan controlar las condiciones ambientales y productivas de otros países. En particular, se señala al sistema VISEC como una expresión concreta de estas problemáticas.

Los participantes objetaron que el Estado argentino haya delegado responsabilidades en estructuras privadas que administran información, lo que podría condicionar la producción y comercialización agropecuaria. Además, el manifiesto critica a ciertas entidades gremiales que, en lugar de defender a los productores, habrían acompañado el sistema, poniendo en duda su representatividad.

El texto también destaca una aparente contradicción entre el discurso oficial argentino en torno a la Agenda 2030 y las posiciones que mantienen algunos organismos vinculados al agro frente a las exigencias internacionales.

Entre los disertantes presenciales estuvieron Esteban Romero, Alberto del Solar, José Perkins, Martín Vivanco y Juan Carlos Pujato, secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe. Por videoconferencia participaron Santiago del Solar, Laura de Hertelendy, Bernardo Cané y Martín Moldavsky.

Pujato valoró la participación y la posibilidad de avanzar hacia acciones concretas. Confirmó que la denuncia judicial presentada por la Sociedad Rural ya tiene carátula y que otras entidades rurales están evaluando sumarse a reclamos similares, buscando un reclamo masivo.

Alberto del Solar, representante de un grupo de diez sociedades rurales del norte bonaerense, aclaró que el rechazo no implica oposición al progreso ni a mejoras productivas, sino a la imposición de leyes extranjeras que no corresponden al contexto nacional.

Por su parte, Martín Vivanco destacó que el manifiesto refleja las preocupaciones del sector y la necesidad de fortalecer la representación gremial.

La jornada concluyó con el compromiso de ampliar la participación de productores y entidades en las acciones institucionales y judiciales, con el objetivo de transformar el rechazo expresado en el manifiesto en una estrategia colectiva frente al VISEC y las normativas europeas relacionadas.

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