La Chevrolet Trailblazer, un SUV con tracción integral 4x4, se comercializa en Argentina desde el sábado 21 de noviembre de 2026 con un precio base de $82.959.900, según el listado oficial de la marca.

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Este modelo cuenta con un motor turbodiésel 2.8 que genera 207 caballos de fuerza y está asociado a una caja automática de ocho velocidades. La configuración está pensada para ofrecer un desempeño eficiente en distintas condiciones de manejo.

En materia de seguridad, la Trailblazer incluye seis airbags y sistemas de asistencia como control de estabilidad y tracción. Además, dispone de asistentes para arranque y descenso en pendientes, junto con alertas anticolisión que cubren cambio de carril, tráfico cruzado y punto ciego.

El diseño exterior presenta neumáticos 265/60 montados sobre llantas de 18 pulgadas, estribos laterales, barras de techo para equipaje y espejos cromados con ajuste eléctrico.

En el interior, el vehículo ofrece una cabina con volante y asientos tapizados en ecocuero, climatizador digital con aire acondicionado trasero y encendido sin llave. La conectividad está garantizada por una pantalla táctil de 11 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico, seis altavoces y el sistema de asistencia OnStar con Wi-Fi integrado a bordo.

Este lanzamiento se enmarca en la oferta actual de SUVs en el mercado argentino, donde la combinación de potencia, tecnología y seguridad son factores clave para los consumidores.

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