Precio y características del Chevrolet Trailblazer en noviembre 2026
La Chevrolet Trailblazer, un SUV con tracción integral 4x4, se comercializa en Argentina desde el sábado 21 de noviembre de 2026 con un precio base de $82.959.900, según el listado oficial de la marca.
Foto: Redes sociales
Este modelo cuenta con un motor turbodiésel 2.8 que genera 207 caballos de fuerza y está asociado a una caja automática de ocho velocidades. La configuración está pensada para ofrecer un desempeño eficiente en distintas condiciones de manejo.
En materia de seguridad, la Trailblazer incluye seis airbags y sistemas de asistencia como control de estabilidad y tracción. Además, dispone de asistentes para arranque y descenso en pendientes, junto con alertas anticolisión que cubren cambio de carril, tráfico cruzado y punto ciego.
El diseño exterior presenta neumáticos 265/60 montados sobre llantas de 18 pulgadas, estribos laterales, barras de techo para equipaje y espejos cromados con ajuste eléctrico.
En el interior, el vehículo ofrece una cabina con volante y asientos tapizados en ecocuero, climatizador digital con aire acondicionado trasero y encendido sin llave. La conectividad está garantizada por una pantalla táctil de 11 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico, seis altavoces y el sistema de asistencia OnStar con Wi-Fi integrado a bordo.
Este lanzamiento se enmarca en la oferta actual de SUVs en el mercado argentino, donde la combinación de potencia, tecnología y seguridad son factores clave para los consumidores.
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