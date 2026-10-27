El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la transparencia de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro. En declaraciones a la prensa este lunes 26 de octubre, calificó el proceso de “amañado”, aunque aseguró que no había respaldado a ninguno de los candidatos.

Trump no presentó pruebas para sostener su acusación. Sus cuestionamientos se concentraron en la extensión de dos horas de la jornada electoral del domingo y en la forma en que se contabilizaron los votos durante la segunda vuelta.

“No tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada... pareció algo corrupto”, afirmó ante los periodistas. La declaración combinó su negativa a haberse involucrado a favor de alguno de los postulantes con una acusación contra el desarrollo de la votación.

El mandatario estadounidense también consideró “muy extraña” la prórroga del horario electoral. Sin embargo, sus comentarios no incluyeron elementos que permitieran establecer que esa extensión o el recuento hubieran constituido irregularidades. Las sospechas expresadas corresponden a su evaluación del proceso y no acreditan fraude.

Pese a esos cuestionamientos, Trump sostuvo que mantiene una buena relación con Lula. “Me llevo muy bien con él”, señaló al referirse al presidente brasileño, y luego volvió a criticar la tabulación de los votos.

De ese modo, diferenció su vínculo con el mandatario que obtuvo la victoria de su opinión sobre las condiciones en las que se desarrolló el balotaje.