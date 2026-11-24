El Gobierno de Santa Fe entregó este martes 24 de noviembre 13 ambulancias destinadas a reforzar el sistema de emergencias sanitarias en el departamento Rosario. Los vehículos serán distribuidos en las localidades de Acebal, Álvarez, Funes, Granadero Baigorria y Rosario.

Estas ambulancias forman parte de una compra provincial de 103 unidades, que incluyen modelos con equipamiento para cuidados neonatales y tracción 4x4 para facilitar el acceso en zonas rurales. La inversión destinada a esta adquisición fue de 12.500 millones de pesos.

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Con esta entrega, la provincia alcanzó un total de 277 móviles sanitarios incorporados en los últimos dos años, con una inversión global que supera los 27.000 millones de pesos. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó el acto en Rosario y destacó la mejora en la flota del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107.

Ciancio recordó que en diciembre de 2023, de los 458 vehículos registrados, ocho de cada diez presentaban fallas críticas o moderadas, y 206 estaban fuera de servicio. Con las nuevas incorporaciones, la provincia cuenta ahora con 452 móviles operativos y el 100 % de la flota tiene menos de diez años de antigüedad.

La ministra también señaló que en 2023 se registraron 252.000 movimientos asistenciales, mientras que en los primeros diez meses de 2026 la cifra llegó a 477.000. En este marco, destacó que la renovación integral mejoró la capacidad de respuesta del sistema de salud provincial.

Además, mencionó las reparaciones realizadas en diez postas sanitarias y centrales territoriales, así como las capacitaciones y mejoras laborales para los trabajadores del sector.

El senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas, valoró la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer el sistema de salud. “Detrás de las decisiones está siempre la voluntad de dialogar, comprender y mensurar las implicancias del sistema de salud que tienen la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe”, afirmó.

Por su parte, Jorge Stettler, secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, destacó que la llegada de estas ambulancias fortalecerá la red sanitaria y remarcó que, por primera vez, la provincia cuenta con una flota completamente nueva.

El acto de entrega se realizó en Rosario y contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, en un contexto de aumento de la demanda en el sistema público de salud.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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