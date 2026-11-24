La pera es una de las frutas que pueden incorporarse fácilmente a la alimentación diaria. Su elevado contenido de agua, el aporte de fibra y su bajo índice glucémico la convierten en una alternativa para quienes buscan mejorar el funcionamiento intestinal y mantener una alimentación equilibrada.

Con más de un 80% de agua y aproximadamente 57 calorías cada 100 gramos, también contribuye a la hidratación y puede ayudar a prolongar la sensación de saciedad entre las comidas.

Según explicó la nutricionista Carolina Caligiuri, la pera contiene diferentes tipos de fibra dietética, entre ellos las pectinas, la celulosa y las hemicelulosas, que intervienen en la regulación del tránsito intestinal y en distintos procesos vinculados con la salud digestiva.

Por qué conviene comer la pera con cáscara

Una de las principales recomendaciones nutricionales es consumir la fruta entera, sin retirar su piel y después de lavarla correctamente.

La cáscara concentra una mayor proporción de determinados compuestos fenólicos y flavonoides, sustancias con actividad antioxidante. Además, conservarla permite aprovechar mejor el contenido de fibra de la fruta.

Parte de esa fibra llega al colon, donde puede ser fermentada por las bacterias que integran la microbiota intestinal. Durante este proceso se producen sustancias que participan en diferentes funciones del organismo.

Sin embargo, las personas con sensibilidad digestiva pueden experimentar molestias debido al contenido de fructosa y sorbitol de la pera.

Cinco beneficios de incorporar peras a la alimentación

Favorece el tránsito intestinal: su contenido de fibra contribuye al funcionamiento del sistema digestivo y puede ayudar a prevenir el estreñimiento. Prolonga la saciedad: la combinación de agua y fibra puede ayudar a controlar el apetito entre las comidas. Tiene un bajo índice glucémico: su consumo entero suele generar una respuesta glucémica más gradual que otros alimentos ricos en carbohidratos de rápida absorción. Aporta antioxidantes: contiene vitamina C y compuestos fenólicos que participan en la protección celular frente al estrés oxidativo. Contribuye a la salud cardiovascular: su aporte de potasio y su bajo contenido de sodio complementan una alimentación orientada al cuidado de la presión arterial.

Una fruta con historia y presencia en Argentina

El cultivo de la pera tiene una tradición milenaria que se remonta a distintas regiones de Asia y Europa. Con el paso de los siglos, las técnicas agrícolas permitieron desarrollar variedades de diferentes tamaños, sabores y texturas.

En Argentina, el Alto Valle de Río Negro se consolidó como una de las principales regiones productoras, con una actividad frutícola destinada tanto al mercado interno como a la exportación.

La pera puede consumirse fresca, incorporarse a ensaladas, combinarse con yogur o utilizarse en preparaciones dulces y saladas. Su versatilidad facilita su incorporación a la dieta cotidiana.

Los especialistas recuerdan que sus beneficios deben considerarse dentro de una alimentación variada y equilibrada, ya que ningún alimento por sí solo garantiza la prevención de enfermedades.