El ayuno intermitente se convirtió en uno de los hábitos alimentarios más difundidos de los últimos años. Su popularidad creció a partir de los posibles beneficios asociados al metabolismo, el control del peso corporal y la regulación de la glucosa. Sin embargo, las investigaciones científicas advierten que sus resultados dependen de las características y condiciones de salud de cada persona.

A diferencia de otros planes nutricionales, esta modalidad establece períodos determinados para consumir alimentos y otros en los que se suspende la ingesta calórica. Uno de los esquemas más conocidos es el denominado 16:8, aunque no existe una duración universalmente recomendada.

La médica Florencia Raele explicó que durante los períodos sin alimentación se producen modificaciones metabólicas que pueden favorecer la utilización de las reservas energéticas y determinados mecanismos de renovación celular.

Entre estos procesos se encuentra la autofagia, un mecanismo natural mediante el cual las células degradan y reciclan componentes dañados. Su funcionamiento fue estudiado por el investigador japonés Yoshinori Ohsumi, reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 2016. No obstante, todavía no se ha establecido cuántas horas de ayuno son necesarias para obtener beneficios clínicos específicos en humanos.

Qué dice la evidencia científica

Una revisión publicada por Cochrane en 2026, que reunió 22 estudios con 1.995 participantes, determinó que el ayuno intermitente podría ofrecer resultados similares a los del asesoramiento nutricional convencional para perder peso.

Por su parte, Mayo Clinic señala que algunas investigaciones muestran mejoras metabólicas a corto plazo, aunque sus consecuencias sobre la salud a largo plazo todavía no están suficientemente establecidas.

En este sentido, la calidad de los alimentos, el descanso y la actividad física continúan siendo factores relevantes para mantener una alimentación saludable.

Quiénes deberían evitarlo

Los profesionales recomiendan especial precaución en personas con bajo peso, antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, mujeres embarazadas o en período de lactancia y pacientes con diabetes que utilizan insulina.

En estos casos, modificar los horarios de alimentación sin asesoramiento médico puede representar un riesgo para la salud.

Además, una restricción energética excesiva puede afectar el rendimiento físico, el descanso y el funcionamiento hormonal, especialmente cuando coincide con situaciones de estrés o actividad física intensa.

Las señales que no deben ignorarse

La aparición de mareos, dolores de cabeza, cansancio persistente, ansiedad, episodios de ingesta compulsiva o irregularidades menstruales puede indicar que la estrategia alimentaria no resulta adecuada.

La médica María Laura Celso destacó la necesidad de considerar la edad, las enfermedades preexistentes, la medicación, el descanso y la relación de cada paciente con la comida antes de establecer cualquier modificación nutricional.

Los especialistas coinciden en que prolongar las horas sin comer no garantiza mejores resultados. El ayuno intermitente puede ser una alternativa para determinadas personas, pero no reemplaza una alimentación equilibrada ni constituye un requisito indispensable para mejorar la salud.

Antes de incorporarlo como hábito, se recomienda realizar una consulta con un profesional de la salud que permita evaluar sus posibles beneficios y contraindicaciones.