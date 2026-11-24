El martes 24 de noviembre, el plan Mil65 informó que logró contactar a casi 4 mil niños que habían abandonado sus controles sanitarios en la provincia de Santa Fe. La estrategia consistió en visitar casa por casa a estos menores para retomar el seguimiento de sus calendarios de vacunación y controles de salud.

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Durante las visitas, el equipo a cargo detectó que, además de calendarios de vacunación incompletos, en muchas viviendas se encontraron otras situaciones que requieren atención, aunque no se detallaron en el informe.

El plan Mil65 es una iniciativa destinada a garantizar que los niños y niñas cumplan con sus controles de salud y vacunación, fundamentales para prevenir enfermedades y detectar a tiempo problemas de desarrollo o salud.

Según indicaron los responsables del programa, la búsqueda activa casa por casa permitió identificar casos que habían quedado fuera del sistema sanitario, facilitando así su reincorporación a los controles.

El avance del plan en Santa Fe se enmarca en una política sanitaria más amplia que busca mejorar la cobertura y el seguimiento de la salud infantil en la provincia.

Desde el Ministerio de Salud provincial se destacó la importancia de mantener actualizados los controles y vacunaciones para evitar brotes de enfermedades prevenibles y asegurar un desarrollo saludable en la infancia.

El plan continuará con las visitas y el seguimiento de los niños contactados para completar sus esquemas de vacunación y controles médicos, con el objetivo de reducir las brechas en la atención sanitaria infantil.