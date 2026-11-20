El viernes 20 de noviembre, el Gobierno nacional confirmó la adhesión del proyecto Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta iniciativa, presentada por YPF junto con la italiana Eni y la empresa XRG de Emiratos Árabes Unidos, contempla una inversión total de 50.750 millones de dólares hasta 2050 para producir y exportar gas natural licuado (GNL).

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Según el plan, entre 2027 y 2030 se invertirán 25.000 millones de dólares, mientras que el monto total previsto se completará hacia 2050. El proyecto apunta a exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos derivados del gas natural, con ventas externas que podrían superar los 9.000 millones de dólares por año.

Para alcanzar estos volúmenes, Argentina LNG prevé una producción sostenida de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a más del 40% de la producción actual del país. El desarrollo incluye nuevas inversiones para extraer gas rico en Vaca Muerta, además de la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, que transportarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro.

En esa zona se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción. También se construirán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para procesar el gas y sus derivados.

En materia laboral, durante la etapa de construcción se estima la generación de 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000 empleos. Una vez que el proyecto esté operativo, se calcularán otros 8.000 empleos directos e indirectos.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que la firma oficial del acuerdo entre las tres compañías se realizará el próximo 30 de noviembre. Marín destacó que sin el RIGI, el proyecto no hubiera sido posible y agradeció al Gobierno nacional por impulsar este régimen para atraer inversiones.

Con la adhesión al RIGI y la próxima firma, Argentina LNG avanza hacia su puesta en marcha como uno de los principales proyectos de exportación energética del país.

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