El Gobierno de Venado Tuerto anunció que la temporada de verano 2026/2027 comenzará con la apertura del natatorio del Parque Municipal el lunes 6 de diciembre. Desde el martes 17 de noviembre, los vecinos pueden tramitar el carnet de ingreso a la pileta, que tiene un costo único de 3.000 pesos.

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Para obtener el carnet es necesario presentar el DNI, una fotografía actualizada y completar controles médicos, odontológicos, de micosis y pediculosis. Estos controles pueden realizarse en el lugar o de manera particular y están disponibles de lunes a viernes, de 8 a 12, para personas a partir de los 5 años. La revisión médica podrá completarse hasta el 15 de enero.

El año pasado se vendieron cerca de 2.000 carnets, con una asistencia máxima diaria de unas 900 personas. Para esta temporada se planea ampliar la cantidad de carnets respetando la capacidad del natatorio. Además, se están realizando tareas de acondicionamiento y se renovarán los juegos del espacio recreativo.

Las inscripciones para las colonias municipales comenzarán el lunes 23 de noviembre a las 8, a través de un formulario disponible en la página web oficial del Gobierno de Venado Tuerto. Las colonias tienen cupos limitados y se asignan por orden de preinscripción debido a la alta demanda, que el año pasado alcanzó alrededor de 2.000 inscriptos.

Las actividades se desarrollarán en el Parque Municipal, Club Jorge Newbery, Camioneros, SOIVA y se reincorporará el Club Ciudad como sede matutina. La oferta incluye colonias para niños desde sala de 5 años hasta séptimo grado, adolescentes de 13 a 18 años, personas con discapacidad mediante PRAMAD, personas con sobrepeso y obesidad a través del programa Vita, y adultos mayores desde los 55 años.

Una novedad para esta temporada es que la colonia infantil del Parque Municipal se extenderá a un mes y medio, hasta mediados de febrero, en forma de prueba piloto. Para otras sedes, se habilitará una inscripción adicional a fines de enero para incorporarse a las actividades del parque en las últimas dos semanas de febrero.

El cronograma de inicio de actividades es el siguiente: el 6 de diciembre abre el natatorio; el 14 de diciembre comienzan las actividades acuáticas y de campo; el 21 de diciembre inician las colonias Vita y de adultos mayores; y el 4 de enero arrancan las colonias infantiles, de adolescentes y PRAMAD.

Además de las colonias, se ofrecerán natación, aquagym, entrenamiento y actividades recreativas en distintos espacios de la ciudad para quienes prefieran opciones fuera del agua.

Para quienes tengan dificultades para completar la inscripción digital, el municipio dispondrá de personal para asistencia presencial en la sede de talleres de calle Mitre, de 7 a 13 horas.