El viernes 20 de noviembre Alejandro Lerner y Joaquín Levinton presentaron “Amor demente”, el tercer sencillo que adelanta “Alterno”, el próximo álbum de estudio de Lerner. La canción fusiona el pop melódico característico de Lerner con el rock del líder de Turf.

Según explicó Lerner, “Amor demente” aborda la pasión y las relaciones que escapan a toda explicación, describiendo un amor “inexplicable”. Este lanzamiento sigue a los temas “Déjame Volver” y “De Otro Mundo”, este último en colaboración con Juanse.

“Alterno” será el primer disco de canciones nuevas de Lerner en diez años, luego de su álbum “Auténtico” publicado en 2016. El músico anticipó que el nuevo trabajo combinará piano, rock y pop, retomando así su estilo característico con nuevas propuestas.

El single cuenta con un videoclip dirigido por Alejandro Lerner junto a Nicolás Milone, que acompaña la presentación del tema. En paralelo, Lerner continúa con la gira “Cara a Cara”, que tiene previsto finalizar el domingo 6 de diciembre en el Teatro Marín de San Isidro.

Este lanzamiento representa un paso más en la carrera de Lerner, que apuesta a renovar su repertorio con colaboraciones que mezclan distintos géneros y voces del rock nacional.

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