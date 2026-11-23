La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario se presentará el jueves 26 de noviembre a las 20 horas en el teatro El Círculo de Rosario. La función forma parte de la Temporada 2026 y será dirigida por el maestro invitado Tobias Volkmann.

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El programa incluye la Sinfonía N° 2 de Johannes Brahms, el Concierto N° 1 para Marimba y Orquesta de Cuerdas de Ney Rosauro, con la participación del solista Diego Díaz, y la obra The Unanswered Question (La pregunta sin respuesta) del compositor estadounidense Charles Ives.

El concierto es gratuito, pero el Ministerio de Cultura de Santa Fe, junto al Hogar San Roque, solicita a los asistentes que colaboren con donaciones de artículos de higiene personal y de limpieza. Estos se recibirán en el hall del teatro antes del inicio de la función.

Las entradas pueden retirarse desde el martes 24 de noviembre en la boletería del teatro El Círculo, con un máximo de dos por persona. El horario de entrega es de 10 a 12.30 y de 16 a 20.

Esta presentación forma parte de la agenda cultural provincial y busca combinar el acceso libre a la música clásica con una acción solidaria en beneficio de la comunidad.

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