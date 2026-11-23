Cordera y la Caravana presentaron el viernes 20 de noviembre el videoclip de “La Añoranza”, tema que forma parte de su último álbum de estudio, “La Fuente”. La canción aborda la nostalgia derivada de las ausencias, pero con un enfoque esperanzador que busca recuperar la alegría a través de la música.

Este lanzamiento es el tercer corte de difusión del disco, que la banda viene promocionando desde su salida. “La Añoranza” se suma a los anteriores videos y temas que reflejan la continuidad del proyecto musical.

Además, la banda anunció que despedirá el año con un concierto en el Teatro Vorterix de la Ciudad de Buenos Aires el sábado 12 de diciembre de 2026. En ese show, combinarán canciones de “La Fuente” con clásicos de su repertorio, tras haber agotado entradas en una presentación anterior en septiembre.

La actuación en el Teatro Vorterix representa una oportunidad para que los seguidores escuchen en vivo las nuevas composiciones junto a temas que marcaron la trayectoria del grupo. La fecha también marca el cierre de las actividades públicas de Cordera y la Caravana durante el año.

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