La banda rosarina Indios presentó el viernes 20 de noviembre su nuevo single "Será Mejor", que destaca por el protagonismo de las guitarras y referencias al rock argentino de los años 80.

El tema aborda el desgaste en las relaciones personales y la dificultad para expresar lo que incomoda. Fue compuesto por Nicolás de Sanctis, guitarrista de la banda, junto a Federico Pellegrini y Joaquín Vitola.

El videoclip se filmó en octubre de 2026 en el barrio de El Raval, en Barcelona, durante la primera gira del grupo por España. En la pieza audiovisual se combinan imágenes del paisaje urbano con fragmentos de la letra.

"Será Mejor" fue grabado en Nak Estudios, con producción y mezcla a cargo de Mateo Rodo y masterización de Daniel Ovie.

Luego de sus presentaciones en España y México, Indios regresó a Buenos Aires para ofrecer un concierto el lunes 22 de noviembre en Niceto Club, donde las entradas se agotaron con anticipación.

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