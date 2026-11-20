La trazabilidad de los residuos provenientes de frigoríficos, carnicerías y otros establecimientos vinculados a la actividad cárnica se presenta como una de las herramientas para fortalecer la producción santafesina y mejorar sus posibilidades de inserción internacional. En ese marco, la legisladora Galnares visitó las instalaciones de Insuga S.A., ubicadas en la ciudad de Recreo, departamento La Capital.

Durante la recorrida, conoció los procesos industriales mediante los cuales materiales que no se destinan al consumo humano son transformados en harinas proteicas, grasas, sebos y otras materias primas utilizadas por diferentes sectores productivos.

La actividad contó con la participación del CEO de la compañía, Fabián Ardeti; el intendente de Recreo, Omar Colombo; la concejal Norma Antoniazzi; el subsecretario de Gestión de Residuos y Economía Circular, Juan Martín Musac, e integrantes del equipo de la empresa.

Una industria que genera empleo y exportaciones

Según los datos expuestos por Galnares, Insuga sostiene 216 puestos de trabajo en Santa Fe y comercializa sus productos en siete países.

La legisladora consideró que este tipo de industrias permite incorporar valor agregado a materiales provenientes de la cadena frigorífica, además de generar actividad económica y empleo.

Insuga cuenta con más de 60 años de trayectoria y forma parte de un grupo empresarial que también posee instalaciones en Chaco y Entre Ríos.

Su actividad se desarrolla dentro del sector conocido como rendering, un proceso industrial que permite recuperar y transformar subproductos de origen animal para su posterior utilización en otras cadenas productivas.

La trazabilidad como herramienta de control

Uno de los principales puntos planteados durante la visita fue la necesidad de contar con mecanismos que permitan identificar el origen, traslado, tratamiento y destino final de los residuos cárnicos.

“La trazabilidad de los residuos cárnicos es el pasaporte de Santa Fe a los mercados del futuro”, sostuvo Galnares.

La legisladora explicó que los mercados internacionales requieren cada vez más información sobre las condiciones sanitarias y ambientales de los productos que adquieren.

En este contexto, consideró que disponer de circuitos controlados podría representar una ventaja para las empresas santafesinas que buscan ampliar sus exportaciones.

Además, señaló que una gestión adecuada de estos materiales contribuye a reducir riesgos sanitarios y ambientales asociados con su disposición irregular.

Articulación entre el Estado y las empresas

Galnares también planteó la importancia de coordinar acciones entre frigoríficos, carnicerías, supermercados, municipios, comunas y empresas dedicadas al tratamiento de subproductos.

La propuesta apunta a facilitar la recuperación de materiales que todavía pueden utilizarse industrialmente y evitar que terminen en basurales a cielo abierto o sean destinados a alimentación animal sin los controles correspondientes.

Por otro lado, destacó que las materias primas obtenidas mediante estos procesos pueden incorporarse a actividades relacionadas con la alimentación animal y la producción de biodiésel, de acuerdo con sus características y las regulaciones aplicables.

Las oportunidades para la producción santafesina

La legisladora sostuvo que el mercado internacional de productos derivados del rendering presenta perspectivas de crecimiento y que Santa Fe podría aprovechar esa demanda mediante mayores controles y una mejor integración de su cadena productiva.

Sin embargo, no se anunciaron nuevas medidas legislativas, inversiones públicas ni programas específicos vinculados con la actividad.

El desafío planteado pasa por avanzar en sistemas de trazabilidad y coordinación entre los distintos actores, con mecanismos que permitan verificar el tratamiento de los subproductos y su impacto sobre la actividad económica y ambiental.