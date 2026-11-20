El Gobierno de Santa Fe anunció la financiación de 52 proyectos tecnológicos presentados por empresas de la provincia, con una inversión que supera los 4.000 millones de pesos. La decisión se tomó en el marco de la convocatoria Tecpro 2025, orientada a promover la incorporación de tecnologías y la innovación en distintos sectores productivos.

La presentación de los resultados estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien destacó que la iniciativa busca fortalecer la competitividad y generar empleo de calidad en la provincia. Según explicó, destinar fondos públicos a ciencia y tecnología no es un gasto, sino una inversión que agrega valor y prepara a Santa Fe para competir.

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La convocatoria Tecpro 2025, gestionada por la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (Asactel), recibió 143 propuestas, de las cuales 132 fueron admitidas para evaluación. Un total de 50 especialistas participaron en la revisión técnica de los proyectos, organizados en 15 comisiones según las áreas temáticas.

Los proyectos seleccionados abarcan seis sectores productivos: agroindustria (11 proyectos), bioenergías (4), industria manufacturera (11), olefínicos y biomateriales (8), servicios especializados (11) y otras áreas (7). La secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes, señaló que la mayoría de las propuestas fueron de buen nivel y que se financiará al 50 % de las iniciativas con evaluación positiva.

La convocatoria tuvo un alcance territorial significativo, ya que la mitad de los proyectos admitidos provienen de departamentos del interior provincial. Entre ellos, Castellanos y Belgrano destacan con seis y cuatro proyectos financiables, respectivamente. También se registraron iniciativas en General López, General Obligado, San Javier, San Lorenzo, Garay, Las Colonias, Iriondo y San Martín.

De los 103 proyectos que recibieron calificación técnica favorable, 52 fueron seleccionados para recibir financiamiento, con un presupuesto total de más de 4.013 millones de pesos. El gobernador Maximiliano Pullaro valoró el impacto de la convocatoria durante una reunión del Consejo General de la Conferencia Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en Buenos Aires.

En este marco, la delegación santafesina, encabezada por Pullaro y Puccini, participará en un encuentro internacional para continuar promoviendo la innovación y el desarrollo productivo en la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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