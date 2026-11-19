El jueves 19 de noviembre, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley Joaquín, una norma que busca prevenir accidentes en espacios deportivos y recreativos mediante la obligatoriedad de implementar medidas de seguridad.

Foto: Redes sociales

La iniciativa fue votada por los 68 senadores presentes en la sesión y lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció tras un accidente con un arco de fútbol mal anclado. Su familia impulsó el proyecto para transformar esta tragedia en una herramienta de prevención.

La ley establece que todas las instituciones públicas y privadas que cuenten con equipamiento deportivo o recreativo deberán instalar, anclar, mantener y controlar de manera estricta elementos como arcos de fútbol, hockey, handball, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza.

Durante el debate, el senador Carlos Linares destacó el valor de las familias que, a pesar del dolor, generan iniciativas útiles para la sociedad. Por su parte, Maximiliano Abad remarcó la importancia de garantizar la seguridad en clubes y plazas para que los niños puedan practicar deportes y regresar a sus hogares sin riesgos.

Abad agregó que es necesario realizar revisiones periódicas, contar con personal capacitado y corregir a tiempo cualquier falla en las instalaciones. El senador Bruno Olivera Lucero señaló que, aunque la ley establece normativas básicas, su cumplimiento efectivo depende del compromiso de toda la sociedad.

Con esta ley, el Senado busca reducir los accidentes vinculados a la falta de seguridad en espacios deportivos y recreativos, promoviendo un entorno más seguro para la práctica deportiva en todo el país.

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