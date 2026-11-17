El martes 17 de noviembre, la Agencia de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM) de Villa Cañás realizó un curso de manipulación de alimentos dirigido a los Bomberos Voluntarios de la ciudad.

Foto: Redes sociales

Participaron integrantes de la Comisión Directiva, del Cuerpo Activo y colaboradores del cuartel. El objetivo fue que los asistentes adquirieran conocimientos sobre la manipulación segura y saludable de alimentos para prevenir riesgos y cumplir con las normativas vigentes.

La capacitación estuvo a cargo de Eugenio Orsi, responsable de ASAM, y de la Técnica en Alimentos Sandra Sequeira. Al finalizar, los participantes recibieron el carnet que certifica su formación como manipuladores de alimentos.

Esta iniciativa busca fortalecer las prácticas de seguridad alimentaria en el ámbito del cuartel, donde se preparan alimentos para los miembros y durante actividades comunitarias. Además, se enmarca en las acciones de ASAM para promover la salud pública en Villa Cañás.

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