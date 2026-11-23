El lunes 23 de noviembre, Coti Sorokin volvió a presentarse en Santa Fe, su ciudad natal, donde ofreció un concierto que incluyó un segmento íntimo de guitarra y voz. Durante ese momento, el cantante sorprendió al público con una dedicatoria dirigida a una figura reconocida de la Selección Argentina que se encontraba entre los asistentes.

Foto: Redes sociales

El evento reunió a seguidores del músico y generó expectativa por la presencia del jugador, aunque no se especificó su identidad. La dedicatoria fue un gesto destacado que marcó el cierre de esa parte del show.

Coti Sorokin, conocido por su trayectoria en la música popular argentina, mantiene un vínculo especial con Santa Fe, donde suele regresar para presentaciones y encuentros con su público.

Este concierto se suma a las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad, consolidando a Santa Fe como un espacio para eventos de artistas nacionales.

Por ahora, no se han difundido más detalles sobre la figura de la Selección presente ni sobre futuras presentaciones del músico en la región.

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