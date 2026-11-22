La cantante rosarina Nicki Nicole admitió el domingo 22 de noviembre en el programa "Otro día perdido", conducido por Mario Pergolini en El Trece, que aún debe materias del nivel secundario. La confesión se produjo durante una charla con la periodista Evelyn Botto, cuando le preguntaron si había terminado el colegio.

Foto: Redes sociales

Nicki Nicole explicó que no completó sus estudios porque su carrera musical comenzó a crecer rápidamente mientras aún asistía a la escuela. Contó que estudiaba en la Escuela Gurruchaga, una institución pública de arte y técnica en Rosario, donde exploró disciplinas como teatro, periodismo y música.

El despegue de su carrera se dio cuando publicó su primera canción y recibió apoyo de referentes de la música urbana como Duki y Cazzu, quienes compartieron su material en redes sociales. Esto generó una gran repercusión que colapsó su teléfono y la llevó a comenzar a viajar con frecuencia a Buenos Aires para cumplir compromisos laborales.

Debido a estos viajes y la demanda de su carrera, Nicki Nicole comenzó a faltar a clases y finalmente quedó libre en algunas materias. Durante el programa, Mario Pergolini reaccionó con sorpresa a la confesión y bromeó sobre la situación, incluso proponiendo ayudarla a finalizar sus estudios junto a su madre, que estaba presente en el estudio.

El conductor comentó que "todo quinto año debemos dar", en referencia a la necesidad de aprobar las materias pendientes para completar el secundario. Nicki Nicole respondió con humor a la situación, autodenominándose "Nicki Faltol".

Este intercambio público mostró un lado poco conocido de la artista, quien explicó que su crecimiento profesional fue el principal motivo para no poder terminar el colegio en tiempo y forma.

La cantante continúa con su carrera musical mientras mantiene pendiente la finalización de sus estudios secundarios.

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