Arjona vivió la derrota de Boca en la Bombonera

El cantautor guatemalteco presenció la eliminación xeneize ante Huracán y compartió en redes su emoción por el momento vivido en el estadio.
 
Música12/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Ricardo Arjona estuvo presente en la Bombonera y vivió de cerca la eliminación de Boca ante Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura.

El cantautor guatemalteco, que se encuentra en Buenos Aires por una serie de presentaciones en el Movistar Arena, presenció desde uno de los palcos la derrota del equipo xeneize por 3 a 2 frente al “Globo”.

Tras el partido, Arjona compartió videos en sus redes sociales y dejó un mensaje vinculado a su sentimiento por Boca: “Un sentimiento que nos da tantas alegrías y que a veces duele”.

Además, mostró imágenes de la hinchada alentando y recordó su vínculo con la tribuna: “Yo era uno más en aquellos tiempos haciendo cánticos”.

La presencia del artista se dio en medio de su gira por Argentina, donde agotó 14 funciones en el Movistar Arena. Sus shows comenzaron el 1° de mayo y se extenderán hasta el 25.

En lo deportivo, Boca quedó eliminado luego de perder en el alargue ante Huracán. El equipo había logrado igualar cerca del cierre de los 90 minutos, pero en la prórroga el conjunto de Parque Patricios marcó la diferencia y avanzó de ronda.

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