David Bisbal vuelve a la Argentina con su Tour Eternos

David Bisbal confirmó su regreso a la Argentina en el marco del Tour Eternos 2026, la gira con la que presentará su nuevo disco, previsto para octubre.

El artista español ofrecerá tres conciertos en distintas ciudades del país, en una visita que forma parte de la nueva etapa musical que prepara para este año.

La primera presentación será el 12 de octubre en el Arena de Buenos Aires, donde el cantante repasará varios de sus grandes éxitos y también estrenará canciones de su próximo trabajo discográfico.

Según se anticipó, el show incluirá temas reconocidos como “Dígale”, “Ave María”, “Bulería”, “Esta ausencia” y “A partir de hoy”, además de nuevo material que todavía no fue lanzado oficialmente.

Las entradas estarán disponibles a través de los canales oficiales de venta del Arena y de la gira, con información sobre precios y ubicaciones que se irá actualizando en los próximos días