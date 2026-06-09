Milo J llenó un estadio en México y homenajeó al Indio Solari

Milo J cerró la primera etapa de su gira mundial en México con entradas agotadas y un homenaje al Indio Solari sobre el escenario.
 
Música09/06/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

El artista de 19 años se presentó ante un estadio colmado en Ciudad de México y sorprendió con un homenaje al Indio Solari durante el show.

Milo J vivió una de las noches más importantes de su carrera al presentarse con entradas agotadas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. El recital marcó el cierre de la primera etapa de su gira internacional "LVEMC Tour Mundial", que incluyó cerca de 30 presentaciones en 17 ciudades de 10 países.

Durante el espectáculo, el joven cantante apareció sobre el escenario con una remera estampada con la portada de Oktubre, uno de los discos más emblemáticos de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El gesto fue interpretado como un homenaje a Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock nacional.

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La presentación reunió a miles de personas y contó además con la participación de la murga uruguaya Agarrate Catalina y de la cantante Paula Prieto como artistas invitados.

El gran momento profesional de Milo J llega pocas semanas después de convertirse, con apenas 19 años, en el artista más joven en obtener el Gardel de Oro. Además, su participación en el formato Tiny Desk alcanzó millones de reproducciones y consolidó su crecimiento en la escena musical internacional.

image (3)Multitudinarias misas ricoteras despiden al Indio Solari

Su álbum La vida era más corta fue uno de los grandes protagonistas de la última edición de los Premios Gardel. El trabajo reúne 15 canciones y cuenta con colaboraciones de artistas como Mercedes Sosa, Soledad Pastorutti, Trueno, Paula Prieto y la chilena AKRIILA.

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