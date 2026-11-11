YSY A estrenó “El Trap de Tu País” con Duki y Neo Pistea

YSY A volvió a elegir el 11 de noviembre para presentar nueva música. El cantante y compositor argentino Alejo Acosta estrenó “El Trap de Tu País”, un álbum de 12 canciones y aproximadamente 32 minutos de duración, que reúne a distintos exponentes del trap nacional.

El material ya se encuentra disponible en plataformas digitales y cuenta con participaciones de Duki, Bhavi, Neo Pistea, Obie Wanshot, Malandro y enzocerobulto. En la producción aparecen nombres vinculados a la trayectoria del artista, entre ellos Club Hats y Naim.

El lanzamiento representa una nueva etapa en la discografía de YSY A, quien mantiene desde hace ocho años la costumbre de publicar un proyecto musical cada 11 de noviembre.

Un álbum que reúne a figuras del trap argentino

Uno de los aspectos centrales del disco es la presencia de artistas que compartieron distintas etapas del desarrollo de la música urbana argentina.

Duki participa en canciones como “NO SE” y “CAMPO SEMÁNTICO”, mientras que Bhavi, Neo Pistea y Obie Wanshot aparecen juntos en “PARA MÍ NO ES”.

También forman parte del repertorio canciones como “DE LUNES A LUNES”, “SIEMPRE ES VIERNES”, “ETERNO JARDÍN”, “NAFTA” y “COPAS Y CRISTALES”.

La selección de invitados permite identificar distintas conexiones musicales dentro de una escena que creció a partir de las competencias de freestyle y posteriormente se consolidó en las plataformas digitales y los escenarios internacionales.

Una presentación anticipada con entradas agotadas

Antes de su publicación oficial, YSY A organizó una preescucha el sábado 7 de noviembre en C Art Media, en Buenos Aires.

El encuentro reunió a seguidores del artista y contó con una transmisión en vivo junto al creador de contenido Coker. Según la información difundida sobre el evento, la emisión superó los 50.000 espectadores.

Durante la jornada, el público pudo participar de una votación para seleccionar algunas canciones y escuchar adelantos del proyecto.

También estuvieron presentes músicos y productores vinculados al trabajo, entre ellos Malandro, Obie Wanshot, Club Hats y Naim.

Otro de los momentos de la presentación fue la revelación de la portada del disco, confeccionada a partir de fragmentos de banderas que sus seguidores le entregaron durante diferentes conciertos.

Por qué YSY A siempre publica música el 11 de noviembre

La fecha tiene una relación directa con los comienzos del trap argentino.

YSY A fue uno de los creadores de El Quinto Escalón, la competencia de freestyle realizada en Parque Rivadavia, Buenos Aires, que se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes artistas.

De ese movimiento surgieron músicos que posteriormente desarrollaron carreras nacionales e internacionales, entre ellos Duki y Wos.

El último encuentro de la competencia se realizó en noviembre de 2017. Un año después, YSY A publicó “Antezana 247”, su primer álbum, y comenzó una tradición de lanzamientos que continúa hasta la actualidad.

En 2025 había presentado “Saturación Pop”, un proyecto realizado junto al productor Evlay.

Dónde escuchar “El Trap de Tu País”

El nuevo trabajo está disponible desde este miércoles 11 de noviembre y puede escucharse a través de su playlist en YouTube.

Con su publicación, YSY A suma nuevo material a su repertorio. Los próximos días permitirán conocer la recepción del público, el desempeño de las canciones en las plataformas y las posibles presentaciones en vivo vinculadas al lanzamiento.