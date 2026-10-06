Miss Monique fue anunciada para diciembre en Rosario

La escena electrónica de Rosario tendría una de sus fechas destacadas para cerrar 2026. Miss Monique, DJ y productora ucraniana reconocida dentro del progressive house y melodic techno, fue anunciada para presentarse el sábado 26 de diciembre en el Autódromo de Rosario.

La información comenzó a circular a través de la promoción del evento, que anticipa la llegada de la artista a la ciudad santafesina. Sin embargo, al momento de esta publicación, la presentación en Rosario todavía no figura en la agenda oficial disponible de Miss Monique ni en algunas de las principales plataformas internacionales que concentran sus próximas actuaciones.

Por ese motivo, la fecha y el escenario deben considerarse información difundida por la organización y pendiente de confirmación independiente por parte de los canales oficiales de la artista.

Miss Monique, cuyo nombre es Alesia Arkusha, construyó durante los últimos años una fuerte presencia dentro de la música electrónica internacional. Su propuesta combina principalmente progressive house y melodic techno y la llevó a participar de festivales, clubes y producciones en diferentes países.

Durante 2026 mantuvo una agenda internacional con actuaciones programadas en ciudades de Europa, Asia y América. Además, el 3 de octubre presentó su propuesta Biorhythm en Mandarine Park, Buenos Aires, como parte de su paso por Argentina.

El posible regreso a Santa Fe se produciría hacia finales de diciembre y tendría como escenario, según el anuncio difundido, el Autódromo de Rosario.

Por el momento no fueron informados en el material recibido el horario de apertura, el valor de las entradas, los puntos oficiales de venta ni el line-up completo que acompañaría a la artista.

En este marco, quienes tengan previsto asistir deberán aguardar la publicación de esos detalles y la incorporación de la presentación a los canales oficiales correspondientes.

La fecha anunciada sería el sábado 26 de diciembre. De concretarse en las condiciones difundidas, Miss Monique volverá a presentarse ante el público de la región en una jornada destinada a la música electrónica para el cierre del año.