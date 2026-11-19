La tercera edición de "Escuelas que Cantan" se realizará el jueves 19 de noviembre en Villa Cañás, convocando a cerca de mil alumnos de nivel primario de todas las instituciones educativas de la localidad. La actividad tendrá lugar en el escenario "Los Tres Maestros" del predio Mirtha Legrand, con inicio a las 20:30 y convocatoria técnica desde las 19:30.

Foto: Redes sociales

El proyecto, que nació hace dos años como una iniciativa de docentes del profesorado de música, busca articular el trabajo pedagógico y artístico de las escuelas primarias, incluyendo la Escuela N° 178 "Juan Cañás", la Escuela Especial N° 2070 "Paulo Freire", la EPEI N° 1142 "San José", la Escuela Normal Superior N° 38 "Domingo Faustino Sarmiento", la Escuela N° 6422 y las escuelas rurales del distrito.

Según explicó el profesor Pablo Poquet, uno de los impulsores del encuentro, la propuesta se organiza en grupos por niveles: los alumnos de primer grado cantan juntos, seguidos por los de segundo y tercer grado, cada grupo interpretando dos canciones del repertorio seleccionado. La jornada culmina con un cierre coral en el que todos los estudiantes entonan una canción final.

Cada edición tiene un eje temático diferente. En esta oportunidad, bajo el nombre "Latido Americano", se recorrerán ritmos y compositores desde México hasta el sur del continente, celebrando la diversidad de la música latinoamericana y argentina.

El evento también cuenta con la presentación de la banda invitada Brotes, de Venado Tuerto. Además, las cooperadoras escolares organizaron un servicio de buffet conjunto para acompañar la actividad.

La Municipalidad de Villa Cañás acompaña la iniciativa, que en su edición anterior convocó entre 4.000 y 5.000 personas, incluyendo familias y comunidades educativas de la región. La entrada es libre y gratuita.

"Escuelas que Cantan" se consolida como una experiencia pedagógica y cultural sin antecedentes similares en la provincia, promoviendo la integración social a través del arte y la música.

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