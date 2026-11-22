Este domingo 22 de noviembre, la Iglesia Católica celebró el Día de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos. Santa Cecilia fue una noble romana que vivió entre los siglos II y III y es recordada por su profunda fe y su martirio durante las persecuciones bajo el prefecto Turcio Almaquio.

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Sus restos se encuentran en las Catacumbas de San Calixto, ubicadas en la histórica Vía Apia de Roma. Además, su antigua casa en el barrio Trastevere fue convertida en la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, un lugar de culto dedicado a su memoria.

La vinculación de Santa Cecilia con la música se originó en tradiciones litúrgicas y artísticas posteriores a su vida. Según relatos, durante su boda cantaba a Dios en su corazón, y una interpretación de textos antiguos sobre instrumentos musicales contribuyó a que fuera reconocida como patrona de la música, consolidándose esta imagen entre los siglos XV y XVI.

Las actas que relatan su martirio son consideradas leyendas piadosas con escaso valor histórico. Se dice que Cecilia sobrevivió a intentos de asfixia y a golpes de espada, falleciendo tras tres días de agonía.

En este día, es habitual la oración a Santa Cecilia, en la que se le pide intercesión para obtener arrepentimiento, fortaleza para defender la fe y perseverancia hasta alcanzar la bienaventuranza eterna.

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