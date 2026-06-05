El músico Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, murió este viernes por la mañana a los 77 años en su domicilio. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales, que indicaron que el artista atravesaba un cuadro de Parkinson desde hacía una década.

De acuerdo con el parte policial, personal de la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en el lugar para constatar el fallecimiento. Tras las actuaciones correspondientes, se informó que no existían indicios de otra causa vinculada al deceso.

El Indio Solari fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. Como cantante, compositor y líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, construyó una trayectoria que marcó a varias generaciones y transformó a la agrupación en un fenómeno cultural de alcance masivo.

Junto a Los Redondos grabó discos que se convirtieron en clásicos del género, entre ellos Gulp!, Oktubre, Lobo suelto, cordero atado y Luzbelito.

Tras la separación del grupo en 2001, continuó su carrera como solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En esa etapa lanzó trabajos como El Tesoro de los Inocentes, Porco Rex y El perfume de la tempestad, consolidando una convocatoria multitudinaria en cada presentación.

Sus recitales reunieron a cientos de miles de personas y dieron origen a las populares “misas ricoteras”, un fenómeno único dentro de la música argentina. Entre los eventos más recordados figuran los shows de Tandil y Olavarría, que convocaron a públicos masivos provenientes de todo el país.

Además de su legado musical, Solari fue reconocido por su aporte cultural y artístico. En los últimos años recibió el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria y a la influencia de su obra.

Con letras cargadas de metáforas, referencias literarias y una mirada crítica sobre la realidad, el Indio Solari dejó una huella profunda en la cultura popular argentina y se convirtió en una de las figuras más trascendentes de la música nacional.