Alejandro Lerner celebró su cumpleaños con un evento íntimo en Niceto, Palermo, Buenos Aires, donde presentó su nuevo single "De otro mundo". La noche contó con la presencia de familiares, amigos y algunos seguidores seleccionados.

El músico estuvo acompañado por Juanse, cantante y guitarrista de Los Ratones Paranoicos, con quien interpretó la colaboración que formará parte de su próximo álbum. La química entre ambos artistas, amigos de larga data, recordó una famosa tarde de playa junto a Pappo, momento que se volvió viral en redes sociales.

"De otro mundo" es el segundo adelanto del esperado regreso de Lerner tras diez años sin material inédito. Su primer anticipo, "Dejame Volver", mostró una sonoridad rockera y un video de gran impacto. Alejandro expresó su entusiasmo por este nuevo proceso creativo: "Estoy muy entusiasmado con todo el proceso creativo de este nuevo trabajo, disfrutando mucho, y creo que se van a sorprender".

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Lerner se consolida como uno de los compositores más versionados de su generación, con clásicos como "Todo a Pulmón", interpretados por numerosos artistas de Latinoamérica.