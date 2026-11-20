El viernes 20 de noviembre, Edenor informó que aún no tomó el control de MetroGAS, a pesar de la operación pendiente para adquirir la participación de YPF en la distribuidora de gas natural.

Foto: Redes sociales

La aclaración se produjo tras el incidente ocurrido el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, donde una explosión en la red de distribución de gas provocó la muerte de dos personas y dejó heridos.

En un comunicado fechado el 15 de noviembre, Edenor señaló que la transferencia de la participación accionaria de YPF en MetroGAS aún no se concretó, por lo que la empresa no participa en la administración, gestión ni operación de la distribuidora.

Las funciones de MetroGAS continúan a cargo de sus actuales autoridades, según indicó Edenor, que lamentó el fallecimiento de las víctimas, expresó sus condolencias a sus familias y manifestó su acompañamiento a los heridos.

El incidente generó daños estructurales en la zona y motivó reclamos por parte de la comunidad y organismos de control sobre la seguridad en la distribución del gas natural.

La causa judicial y las investigaciones administrativas continúan abiertas para determinar las responsabilidades del accidente y evitar futuros siniestros.

Notas relacionadas