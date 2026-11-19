El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó el jueves 19 de noviembre en la apertura de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, que se realiza hasta el viernes en el Hotel Hilton Mendoza.

La misión institucional y empresarial de Santa Fe está integrada por más de 60 empresas que buscan consolidar a la provincia como un socio estratégico para el desarrollo industrial y logístico vinculado a la minería, especialmente en proyectos de cobre que se desarrollan en Mendoza.

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En el evento, Pullaro destacó que Santa Fe cuenta con una base industrial de 6.500 empresas y una infraestructura académica y tecnológica que incluye 14 universidades, 28 polos tecnológicos y 30 centros de innovación. Según el gobernador, estos recursos posicionan a la provincia para colaborar con el crecimiento del sector minero y energético.

Además, recordó la creación en 2018 de la Mesa del Gas, Minería y Petróleo, que reúne a empresas santafesinas para fomentar la cooperación con otras provincias en estos sectores. Actualmente, indicó que hay más de 350 industrias vinculadas al desarrollo energético y 250 al sector minero en Santa Fe.

Pullaro planteó como desafío acompañar al sector privado y a las pymes para aprovechar las inversiones que llegarán al país tras cambios macroeconómicos y la implementación del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI). En ese sentido, afirmó que Santa Fe aspira a convertirse en el principal hub logístico del país, destacando que los puertos del Gran Rosario superaron en volumen a los de Santos (Brasil) y Nueva Orleans (Estados Unidos).

En este marco, el gobernador firmó junto a su par mendocino, Alfredo Cornejo, un convenio de cooperación para impulsar el desarrollo de proveedores, la capacitación y la transferencia tecnológica entre ambas provincias. Este acuerdo se suma a otros firmados con Chubut, San Juan y Neuquén, con el objetivo de fortalecer la industria minera nacional.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, calificó el convenio como "el federalismo de los hechos" y señaló que la intención no es competir con las pymes cuyanas, sino asociarse para aprovechar las oportunidades que generará el RIGI, incorporando el talento y la tecnología santafesina.

En Mendoza, la minería del cobre avanza con proyectos como PSJ Cobre Mendocino, que proyecta una producción anual de 40.000 toneladas de cobre fino con una vida útil estimada en 27 años. También la empresa Kobrea, en alianza con BHP, consolida su presencia en el sur provincial con siete proyectos en Malargüe.

Representantes del Puerto de Rosario y del Puerto Zona Franca Villa Constitución acompañan la misión para mostrar la capacidad logística y la infraestructura fluvial de Santa Fe, que puede servir tanto para la exportación de minerales como para el abastecimiento de insumos y bienes de capital.

Durante la cumbre, las firmas santafesinas expondrán sus servicios en un stand institucional y participarán en rondas de negocios y agendas comerciales. El programa incluye temas como inversión en exploración, desarrollo de proyectos, sostenibilidad, mercados internacionales y financiamiento, con la presencia de empresas como BHP y Teck Resources, entidades financieras y delegaciones internacionales.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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