El domingo 22 de noviembre, Barcelona logró una remontada en el Camp Nou para vencer 3-2 a Villarreal y consolidar su liderazgo en La Liga española. El equipo dirigido por Hansi Flick perdía por 0-2 al término del primer tiempo, pero revirtió el marcador en la segunda mitad.

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Villarreal se adelantó rápidamente con dos goles en los primeros siete minutos. Tajon Buchanan abrió el marcador con un disparo desde fuera del área tras una mala salida de Frenkie de Jong, y Tani Oluwaseyi amplió la diferencia con un contragolpe efectivo.

Antes del descanso, Barcelona tuvo la oportunidad de descontar desde un penal, pero el remate de Lamine Yamal se estrelló en el palo y salió desviado.

En el segundo tiempo, el conjunto local reaccionó. En el minuto 58, Gerard Martín anotó el primer gol para Barcelona tras conectar de cabeza un centro de Pedri. Tres minutos más tarde, Fermín López igualó el partido luego de una recuperación de Raphinha y una asistencia de Yamal.

La remontada se completó en el minuto 67 cuando Pau Navarro, defensor de Villarreal, marcó en contra tras un centro de Eric García, que recibió un pase de Yamal.

Con esta victoria, Barcelona mantiene el primer puesto en La Liga con tres puntos de ventaja sobre Real Madrid, su inmediato perseguidor.

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